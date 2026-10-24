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BUTLER, Guillermo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BUTLER, Guillermo, q.e.p.d. - José y Mercedes Morad de Butler, hijos y nietos acompañan a Mariana y los chicos con mucho cariño y oraciones.
✝ BUTLER, Guillermo, q.e.p.d. - Luis Rivas, su esposa Carolina y sus hijos despiden a Guillermo, un socio y amigo del alma, acompañando a Mariana e hijos en este triste momento. Recordaremos siempre a Guillermo en su nobleza, generosidad y entrega durante tantos años de amistad y trabajo en común.
Aviso publicado en la edición impresa
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