SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BUTLER, Guillermo, q.e.p.d. - José y Mercedes Morad de Butler, hijos y nietos acompañan a Mariana y los chicos con mucho cariño y oraciones.

✝ BUTLER, Guillermo, q.e.p.d. - Luis Rivas, su esposa Carolina y sus hijos despiden a Guillermo, un socio y amigo del alma, acompañando a Mariana e hijos en este triste momento. Recordaremos siempre a Guillermo en su nobleza, generosidad y entrega durante tantos años de amistad y trabajo en común.

Avisos fúnebres

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