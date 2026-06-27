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CALABRIA, Fernando,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CALABRIA, Fernando, q.e.p.d., falleció el 19-6-2026. - Charly Mastronardi despide con profunda tristeza a Fernando y acompaña a sus hijas y familia. Te voy a extrañar.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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