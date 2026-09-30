SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CAMINO, Carlos, q.e.p.d. - Familia Fullin despide a su amigo Carlos y acompaña a Dora y Sebastián en este triste momento.

✝ CAMINO, Carlos, q.e.p.d. - El directorio, la gerencia y el personal de Tienda León acompañan con afecto a su esposa Dora, a su hijo Sebastián y a toda su familia en este momento de dolor.

✝ CAMINO, Carlos, q.e.p.d. - Mario y Roberto Guerrieri y familias despiden con enorme tristeza a su tan querido amigo Carlitos y acompañan a Dorita y Sebastián en este momento de dolor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa