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CAMINO, Carlos
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CAMINO, Carlos, q.e.p.d. - Familia Fullin despide a su amigo Carlos y acompaña a Dora y Sebastián en este triste momento.
✝ CAMINO, Carlos, q.e.p.d. - El directorio, la gerencia y el personal de Tienda León acompañan con afecto a su esposa Dora, a su hijo Sebastián y a toda su familia en este momento de dolor.
✝ CAMINO, Carlos, q.e.p.d. - Mario y Roberto Guerrieri y familias despiden con enorme tristeza a su tan querido amigo Carlitos y acompañan a Dorita y Sebastián en este momento de dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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