SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CAMPOS, María Julia Leyba de, q.e.p.d., falleció el 9-7-2026. - Carlos Leyba y Amalia A. de Leyba; sus hijos Gasundo y Sofía, Manuela y Remedios y nietos, con enorme tristeza, abrazan a Máximo, Ruth, Caro, nietos y bisnietos y ruegan oraciones en su memoria.

✝ CAMPOS, María Julia Leyba de, q.e.p.d., falleció el 9-7-2026. - Su hermano Ricardo Adolfo Leyba, su esposa Inés Pardo Argerich; sus hijas Inés y Mercedes y Martín Zemborain y sus nietos la recuerdan y que Dios la tenga en su gloria.

Avisos fúnebres

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