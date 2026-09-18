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CAMUYRANO, Augusto,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CAMUYRANO, Augusto, q.e.p.d. - Alicia Camuyrano de Vidal y sus hijos Victoria, Carlos, Dolores y Luz, su ahijada, lo despiden con tristeza y acompañan con cariño a Celina y familia.

CAMUYRANO, Augusto. - Gonzalo y María Poodts y Flia. despiden a Augusto con cariño.

CAMUYRANO, Augusto. - Sarita Peláez y sus hijos Fernando, Coqui, Enrique, Pepe, Eugenia, Inés y Loli despiden a su querido amigo Augusto y acompañan a Celina, Miguel, Juan Ignacio, M. Celina, Carlos y Elenita en este triste momento.

CAMUYRANO, Augusto. - Joaquín Repetto e hijos acompañan a Celina y Flia., rezando por el amigo de toda una larga vida.

CAMUYRANO, Augusto, q.e.p.d. - Matilde Camuyrano de Sedmak, sus hijos Pablo y Mariana, Flavia y Federico, sus nietos, y bisnietas despiden a Augusto con mucho cariño, y acompañan a Celina e hijos en este difícil momento, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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