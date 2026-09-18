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CAMUYRANO, Livio Augusto
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CAMUYRANO, Livio Augusto q.e.p.d. - Despedimos con profundo dolor a nuestro muy querido amigo y primo político.Abrazamos con mucho cariño a Celina, hijos y nietos.Analía y Pepe Alberdi e hijas.
✝ CAMUYRANO, Livio Augusto q.e.p.d. - Javier y Joaquín Jauregui Lorda y familia acompañan a Miguel y familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.
✝ CAMUYRANO, Livio Augusto q.e.p.d. - El directorio y personal de Jauregui Lorda lamentan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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