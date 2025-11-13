LA NACION

CANDIA, Enrique Manuel

CANDIA, Enrique Manuel, q.e.p.d. - Su esposa Clara Costa; sus hijos Lucrecia, Clarita y Javier Araujo, Carlos y Alejandra O’Lery, Cau y Luz Parera y sus nietos Valentina, Juana, Inés, Tomás, Ramiro, Jaime, Lucas y Mateo participan con mucha tristeza su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy, a las 12, en el cementerio de la Recoleta ¡Gracias por tanto! Te queremos mucho y te vamos a extrañar.

CANDIA, Enrique Manuel, q.e.p.d. - Julio O’Lery y Elsa Tórtora, sus hijas Carolina e Yann Nezot, Virginia y Martín Ramos, sus nietos Julia, Olivia y Benito despiden a Quique con mucha tristeza y acompañan con oraciones a su Flia.

CANDIA, Enrique Manuel, q.e.p.d. - Sus hermanos Carlos y Elisa Buck, sus sobrinos Luisa y Guillermo Rodi, Laura y Jorge Zavala, Mariana y Martín Belvisi, Martina y Patricio Haugaard y sobrinos nietos, despedimos a Quique con mucha tristeza y acompañamos con cariño a Clara, los chicos y sus familias en este triste momento.

