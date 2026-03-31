Cayó la pobreza en el segundo semestre de 2025 y cerró el año en 28,2%, el dato más bajo en siete años

En 2025, la pobreza mostró un retroceso significativo y cerró el año en 28,2%, que implica una caída interanual de casi 10 puntos y es el valor más bajo en siete años.

En el segundo semestre de 2024, el dato había sido de 38,1%, mientras que en los primeros seis meses del año pasado había marcado 31,6%. La cifra fue publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Se trata del nivel más bajo desde el primer semestre de 2018, cuando la pobreza había registrado un 27,3%, durante el gobierno de Mauricio Macri.

Del informe del Indec se desprende que también bajó la indigencia, que en el segundo semestre de 2025 se ubicó en 6,1%, mientras que en igual período de 2024 había sido de 8,2% y en el lapso previo de seis meses, de 6,3%.

Con este registro, la pobreza alcanza en la Argentina a 8,5 millones de personas, de las cuales 1,9 millones están debajo de la línea de la indigencia.

Esta baja de la pobreza y la indigencia es otra buena noticia para el gobierno de Javier Milei, luego de haber recibido con euforia el viernes último la decisión de la Justicia de los Estados Unidos, que falló en favor de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF –por la que había sido condenada en primera instancia a pagar más de US$16.000 millones–.

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, destacó mediante un comunicado las cifras publicadas por el Indec. “Se ratifica la firme tendencia a la baja de la incidencia de la pobreza, que tuvo su pico más alto en el primer semestre de 2024, alcanzando al 52,9%, lo que representa un fuerte descenso de la pobreza de 24,7 puntos porcentuales durante la gestión de Javier Milei”, subrayó.

En el mismo comunicado, se afirmó: “La indigencia también mostró una baja interanual, al ubicarse en 6,3% después de haber registrado 8,2% en el segundo semestre de 2024, lo que implica una disminución de 1,9 puntos porcentuales. Es el registro más bajo desde el segundo semestre de 2018, y marca una fuerte baja de 11,8 puntos porcentuales respecto del pico de 18,1% registrado en el primer semestre de 2024″.

LA POBREZA SIGUE BAJANDO.

Dato no relato.

MAGA! https://t.co/rAGqBGhU6n — Javier Milei (@JMilei) March 31, 2026

Apenas conocido el dato, el presidente Javier Milei escribió en su cuenta de X: “La pobreza sigue bajando. Dato no relato. MAGA!”. También el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en la misma red social que es “la pobreza más baja en 7 años”.

LA POBREZA ES LA MÁS BAJA EN MÁS DE 7 AÑOS.



✅En el segundo semestre de 2025 la pobreza se ubicó en 28,2%, en tanto la indigencia fue de 6,3%

✅Con respecto al segundo semestre de 2024, la incidencia de la pobreza y de la indigencia se redujo 9,9 p.p. y 1,9 p.p.

✅En relación… — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 31, 2026

Esta caída de la pobreza había sido ya estimada por algunos especialistas. Por caso, Martín Rozada, economestrista de la Universidad Torcuato Di Tella, escribió este lunes en su cuenta de X: “Mañana Indec publica la tasa de pobreza del 2do semestre de 2025. El nowcast proyecta una caída con respecto al 31,6% del 1er semestre. La estimación puntual es 29,7% con un IC al 95% que va desde 28,2% a 31,2%".

Será crucial, de todos modos, seguir de cerca la evolución de la pobreza y la indigencia, en un contexto en el que desde hace al menos seis meses la canasta básica alimentaria y la canasta básica total crecieron por encima de la inflación y en el que los salarios aún se encuentran por debajo del nivel de fines de 2023.

En este sentido, el economista Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), remarcó que, si bien la pobreza disminuyó, lo hizo a menor ritmo de lo que lo venía haciendo. “Entre el 2º semestre 2024 y el 1º semestre de 2025 cayó desde 38,1% a 31,6% de la población. Una reducción de 6,5 puntos porcentuales. En el 2º semestre 2025 la pobreza es de 28,2% o sea que la reducción fue de 3,4 puntos porcentuales”, explicó.

Para Colina, la razón del menor ritmo de disminución de la pobreza es que en el segundo semestre de 2024 y el primero de 2025 el salario informal crecía a razón de 4%/5% por mes por encima de lo que crecía la línea de pobreza, mientras que en el segundo semestre de 2025 ese crecimiento fue de apenas 1%. “Dado que el salario informal sigue creciendo por encima de la línea de pobreza, la tasa de pobreza sigue disminuyendo, pero a menor ritmo, porque el salario informal crece por encima de la línea de pobreza a menor ritmo también”, concluyó el especialista.