SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† CANDIA, Enrique, q.e.p.d. - María Marta y Osvaldo Moresco, hijos y nietos acompañan a Clara, Lucrecia, Clarita, Carlos y Cau en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

† CANDIA, Enrique, q.e.p.d. - Pedro Rosso y familia comparten el dolor con su mujer Clara, sus hijos Lucrecia, Carlos, Clarita y Enrique y sus nietos.

† CANDIA, Enrique, q.e.p.d. - Los integrantes del Estudio Gosio, Medina & Asociados participan con mucho dolor su fallecimiento y abrazan a los Candia y Costa en su pena con mucho cariño.

† CANDIA, Enrique, q.e.p.d. - Mariano R. Costa, Macarena y Alberto, Mariano y Verónica y nietos acompañan con mucho cariño a Clara e hijos y ruegan una oración en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa