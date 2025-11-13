LA NACION

CANDIA, Enrique

Avisos Fúnebres
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CANDIA, Enrique, q.e.p.d. - María Marta y Osvaldo Moresco, hijos y nietos acompañan a Clara, Lucrecia, Clarita, Carlos y Cau en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

CANDIA, Enrique, q.e.p.d. - Pedro Rosso y familia comparten el dolor con su mujer Clara, sus hijos Lucrecia, Carlos, Clarita y Enrique y sus nietos.

CANDIA, Enrique, q.e.p.d. - Los integrantes del Estudio Gosio, Medina & Asociados participan con mucho dolor su fallecimiento y abrazan a los Candia y Costa en su pena con mucho cariño.

CANDIA, Enrique, q.e.p.d. - Mariano R. Costa, Macarena y Alberto, Mariano y Verónica y nietos acompañan con mucho cariño a Clara e hijos y ruegan una oración en su memoria.

