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CANTIZANO, María Sofía,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
CANTIZANO, María Sofía, q.e.p.d. - Las autoridades, los profesores, el staff y toda la comunidad de la Universidad de San Andrés participan con profundo pesar el fallecimiento de su alumna de la maestría en marketing y comunicación y acompañan a su familia en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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