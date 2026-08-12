SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CANTIZANO, María Sofía, q.e.p.d. - Las autoridades, los profesores, el staff y toda la comunidad de la Universidad de San Andrés participan con profundo pesar el fallecimiento de su alumna de la maestría en marketing y comunicación y acompañan a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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