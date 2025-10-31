SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† CARBALLO, Carlos A., q.e.p.d. - Marita Carballo y Rosendo Fraga, Constanza Cilley y Cristian González Larssen, Alejandro Cilley y Sofía Ruival, Pity Carballo y sus hijos despiden con enorme tristeza al queridísimo Carlos.

CARBALLO, Carlos, q.e.p.d. - Amigo fiel, paradigma del género humano. Se mudó a la gloria eterna. Wences.

† CARBALLO, Carlos A., q.e.p.d. - Magdalena y Miguel Crotto participan su fallecimiento, ruegan una oración en su memoria y acompañan con cariño a su familia.

† CARBALLO, Carlos. - Sus amigos de La Mesa de los Martes lamentamos su pérdida.

