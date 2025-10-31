LA NACION

CARBALLO, Carlos A.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CARBALLO, Carlos A., q.e.p.d. - Marita Carballo y Rosendo Fraga, Constanza Cilley y Cristian González Larssen, Alejandro Cilley y Sofía Ruival, Pity Carballo y sus hijos despiden con enorme tristeza al queridísimo Carlos.

CARBALLO, Carlos, q.e.p.d. - Amigo fiel, paradigma del género humano. Se mudó a la gloria eterna. Wences.

CARBALLO, Carlos A., q.e.p.d. - Magdalena y Miguel Crotto participan su fallecimiento, ruegan una oración en su memoria y acompañan con cariño a su familia.

CARBALLO, Carlos. - Sus amigos de La Mesa de los Martes lamentamos su pérdida.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El atrevido look de Sydney Sweeney que se robó todas las miradas
    1

    Sydney Sweeney se robó toda la atención con un vestido transparente que dejó poco a la imaginación

  2. El contundente cambio de vida de Liz Solari, tras una dolorosa tragedia personal
    2

    El contundente cambio de vida de Liz Solari, tras una dolorosa tragedia personal: “Jesucristo me llamó”

  3. Tensa disputa entre La Libertad Avanza y Lousteau en el recuento definitivo por una banca en Diputados
    3

    Elecciones 2025 | Tensa disputa entre La Libertad Avanza y Martín Lousteau en el recuento definitivo por una banca en Diputados

  4. Investigan a un funcionario de Salud por otro contrato sospechoso en una obra social intervenida
    4

    Investigan a un funcionario de Salud por otro contrato sospechoso en una obra social intervenida por el Gobierno

Cargando banners ...