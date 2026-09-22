El extraño caso Simón: la última sorpresa de Scaloni, un 8 convertido en 4 que nació en el River de Demichelis

Hay que viajar en el tiempo: tres años atrás, que en el rubro del fútbol representa toda una vida. Martín Demichelis solía ser cuestionado por el gran público, más allá de que aquel River fue el mejor (un campeonato y dos estrellas) de los últimos cinco años, al menos. River había empatado 1-1 con Banfield, un encuentro correspondiente a la sexta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.

Uno de los cuestionamientos era el rendimiento de Santiago Simón, un moderno volante por el sector derecho, el viejo y querido 8, convertido en lateral, un 4 supuestamente improvisado. No había tenido una buena tarea: los tiempos de ser el mimado de Marcelo Gallardo (en su primer ciclo) habían quedado excesivamente atrás.

Martín Demichelis conversa con Santiago Simón, en una improvisada pausa de hidratación Luciano Bisbal - Getty Images South America

“Santi Simón tiene todas las condiciones para convertirse en un gran lateral derecho. Hay que darle continuidad para que pueda crecer. Es de la casa y hay que ayudarlo. Va a triunfar acá y en el exterior”, asumía Micho en 2023, hoy entrenador de Leipzig en Alemania.

Se trataba de uno de los problemas técnicos de aquel River, lejos del brillo de Gabriel Mercado y Gonzalo Montiel. El déficit en buena parte de la travesía con el primer Gallardo se consolidó con Demichelis, que prefería a Marcelo Herrera, que utilizó poco a Agustín Sant’Anna, que probó al uruguayo Sebastián Boselli (llegó como central y fue utilizado como lateral), insistió con Simón (casi nunca cumplió en ese espacio del campo de juego) y hasta terminó jugando con Milton Casco, que actúa en los dos perfiles, pero su lugar en el mundo (al menos, en sus mejores años) está en la otra frontera.

#SelecciónMayor Se suman a la nómina de convocados del exterior los jugadores Ezequiel Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez. pic.twitter.com/l5qXBj46MU — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 19, 2026

Micho llegó a decir: “Tengo cuatro jugadores que lo pueden hacer en esa posición. Partiendo de Andrés Herrera, sea Boselli, Milton Casco, Santiago Simón e... incluso Paulo Díaz”. Cinco alternativas, aunque en realidad solía ser afectuoso en la consideración de Simón, un número 8 de origen.

“Sigue siendo una competencia el puesto de lateral por derecho, aunque es una competencia para todos. Santi Simón jugó en la Sub 23 de lateral derecho, tiene todas las condiciones para convertirse en un muy buen lateral por derecha. El otro día (en un 1-0 sobre Atlético Tucumán) cortó dos muy buenas jugadas”.

Al final, fue un presagio. Simón recibió su primera convocatoria a la selección mayor y participará de la triple fecha FIFA, en la que el equipo nacional se enfrentará con Bolivia el 30 en Córdoba, a Burkina Faso el 3 de octubre en el Monumental y a Benín el 6, también en Núñez, en la despedida de Lionel Messi.

Santiago Simón y Marcelo Gallardo: una primera etapa muy buena y una segunda era para el olvido Fotobaires

Siempre en voz baja, casi en silencio, un día se fue de River: tampoco tuvo tiempo ni espacio en el segundo ciclo del Muñeco. El Toluca de Antonio Mohamed pagó unos 3,5 millones de dólares por el 50% del pase en agosto del año pasado. Separado del plantel a la vuelta del Mundial de Clubes, donde no disputó ni un minuto, de algún modo salió por el portón de atrás.

Los elogios de Gallardo habían quedado archivados, más allá de que el jugador nacido en Tortuguitas jugaba atado, como si le tuviera temor a la libertad. “Me encanta, tiene mucha calidad y no sé si se dieron cuenta, pero no levanta los pases del piso. Es uno de esos jugadores que me encantan, que no pierde pelotas y es complementario a todos”, llegó a decir el Muñeco.

Disputó su último partido en el conjunto millonario un 23 de abril de 2025, ante Independiente del Valle, en Ecuador, un 2 a 2 por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores. Luego de casi cuatro meses sin un minuto oficial, se sumó al ciclo del Turco en México, donde consiguió seis trofeos con Toluca.

Puño en alto de Santiago Simón, que en Toluca logró cuatro títulos Agustin Cuevas - Getty Images South America

“En River arranqué a los 10, hice todas las categorías inferiores ahí. Lo disfruté mucho, pero después me tocó salir porque no tenía los minutos que yo quería. Vinimos acá y lo aproveché, ya gané cuatro títulos en Toluca”, contó Simón tiempo atrás a Dsports Radio.

Y dio un indicio de cómo se siente en esta nueva etapa en México, en donde juega de... 4. El puesto que le impuso Micho, contra todos. “Acá el Turco ganó todo y sigue queriendo ir por más. Nos está atrás día a día para seguir mejorando. Me acomodé bastante bien con su idea, hay un gran ambiente laboral. El Turco tiene una distancia cercana, es como un amigo”, suscribía.

En Toluca suele jugar a la derecha de la línea de cuatro aunque Mohamed muchas veces cambia y se adelanta con una defensa de tres integrantes. El problema, en realidad, es otro: si se suman todas las competencias del año, Simón fue titular en apenas 10 partidos durante 2026.

Gol de penal de Santiago Simón (Deportivo Toluca) ante Tigres UANL; narración de @pacogonzaleztv para Univision/TUDN USA pic.twitter.com/bMXQ7VC13O — lilboimx (@lilboimx) December 15, 2025

Tuvo una lesión el 8 de agosto pasado, comprobada al finalizar un partido ante Los Angeles FC, en la etapa de grupos de la Leagues Cup. Un desgarro muscular que se extendió más de la cuenta, durante seis semanas. Eso postergó su evolución, aunque no fue un impedimiento para el inesperado llamado de Scaloni, que casualmente en esta última citación no convocó a Gonzalo Montiel, ahora sí figura en River.

Tampoco llamó a Nahuel Molina, que hasta juega de lateral-volante por el sector izquierdo, en un esquema 3-4-2-1 en la Roma. En ambos casos, con Montiel y Molina, el DT sufrió internamente por los múltiples problemas físicos que tuvieron en el Mundial.

En Toluca le puso la firma a su progreso

En sus lugares están Agustín Giay, de Palmeiras y el dueño de esta historia, de 24 años. Una decisión que, seguramente, apunta a futuro. “Es un futbolista muy inteligente que nos da variantes. Está registrado como defensor, pero tiene la capacidad de jugar como volante e incluso soltarse como lateral profundo cuando el partido lo requiere”, aporta Mohamed.

Una señal que solo había visto Demichelis, tres años atrás, en aquel mar de críticas tan insólitas como despiadadas.