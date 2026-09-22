Oficial: Isack Hadjar regresa a su butaca en Red Bull luego de tres fechas ausente por una lesión de muñeca

El piloto francés Isack Hadjar volverá a ‌las pistas ‌con Red Bull en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 de este fin ​de semana. El corredor regresará ⁠tras ⁠haberse recuperado de la lesión en la muñeca que ​lo mantuvo apartado de las tres últimas carreras, ‌según informó el equipo el martes.

“Red Bull Racing se complace en dar la bienvenida de nuevo a Isack este fin de semana. Tras una exitosa recuperación de su lesión de muñeca, Isack volverá a competir en el circuito urbano de Bakú este jueves”, señaló la escudería austríaca en un comunicado.

El ​neozelandés Liam Lawson, ​que había sustituido a Hadjar, volverá a Racing Bulls, el equipo B de la empresa de bebidas energizantes. El piloto japonés Yuki Tsunoda, que ocupó el asiento de Lawson junto al novato británico Arvid Lindblad, también regresará a su puesto como piloto de reserva, por lo que verá la acción desde los boxes.

“El equipo desea agradecer sinceramente a Liam [Lawson] su profesionalidad, dedicación y esfuerzo durante las últimas tres carreras. Al incorporarse en unas circunstancias difíciles, ha tenido unas ‌actuaciones impresionantes y ha realizado una valiosa contribución al equipo”, agregó Red Bull Racing en su comunicación a la prensa.

Isack is back in Baku! 😮‍💨



The returning Red Bull Racing driver will be aiming for a strong finish in his first Grand Prix weekend in over eight weeks 💪#F1 #AzerbaijanGP @Isack_Hadjar pic.twitter.com/JBrovxbpGs — Formula 1 (@F1) September 22, 2026

Hadjar ⁠se perdió los Grandes Premios de Países ‌Bajos, Italia y España. Lawson, que comenzó el año ⁠pasado como compañero de Max Verstappen en ⁠Red Bull antes de ser relegado a Racing Bulls tras dos carreras, sumó puntos en dos en esas tres competencias. La escudería ocupa el quinto puesto en la Copa de Constructores, con nueve puntos más que Alpine, donde corren el argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly.

Antes de su lesión durante una práctica en el verano europeo, Hadjar tenía una “buena primera temporada” en Red Bull junto a Max Verstappen en Red Bull. El suyo no era un desafío fácil, ya que la segunda butaca de esa escudería estuvo maldito en los últimos años debido a la comparación con el neerlandés y los problemas de manejo de los segundos pilotos elegidos, como el mexicano Sergio “Checo” Pérez y el mismísimo Tsunoda.

Isack Hadjar volverá a manejar un Red Bull en el Gran Premio de Azerbaiyán luego de perderse tres carreras por una lesión de muñeca afp - POOL

El receso veraniego, sin embargo, frenó la progresión de Hadjar, quien había encadenado siete Grandes Premios consecutivos en los que había terminado en los seis primeros. De todas maneras, su mejor actuación estuvo rodeada de controversia: Alpine apeló el tercer puesto de Hadjar en Mónaco por las sanciones a Gasly. La Federación Internacional del Automovilismo (FIA) primero le dio la razón al equipo francés, pero luego el tercer escalón del podio le fue devuelto a Hadjar, respetando así lo ocurrido en las calles del Principado el pasado 7 de junio.

La primera jornada de entrenamientos del Gran ‌Premio de Azerbaiyán está prevista ​para el jueves, y la carrera se celebrará el sábado, en lugar del tradicional domingo, debido al Día del Recuerdo que se celebra ‌en el país.

La curiosa agenda del GP de Bakú: la carrera se correrá el sábado

La fecha 15 del calendario 2026 de la Fórmula 1 tendrá la particularidad de que la carrera se correrá el día sábado -en lugar del domingo, el día tradicional reservado para los Grandes Premios-. Sucede que Azerbaiyán, sede de la competencia, celebrará su Día del Recuerdo el 27 de septiembre. La actividad, entonces, estará concentrada entre jueves (prácticas 1 y 2), viernes (práctica 3 y clasificación) y sábado.

Threading cars between the ancient Baku city walls for a decade 🤩✨#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/3EVP482v8l — Formula 1 (@F1) September 22, 2026

Esta es la agenda de la actividad en Bakú, donde correrá el argentino Franco Colapinto a bordo de un Alpine:

Jueves 24 de septiembre:

Práctica 1, a las 5.30 de la mañana (hora de la Argentina).



Práctica 2, a las 9 de la mañana (hora de la Argentina).

Viernes 25 de septiembre:

Práctica 3, a las 5.30 de la mañana (hora de la Argentina).



Clasificación, desde las 9 de la mañana (hora de la Argentina).

Sábado 26 de septiembre:

Gran Premio de Azerbaiyán, desde las 8 de la mañana (hora de la Argentina).

(Con información de la agencia Reuters).