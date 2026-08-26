SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CARBALLO, Elvira, q.e.p.d., falleció el 24-8-2026. - Querida mami y abuela: te vamos a extrañar enormemente, querida por todos, única, dejas una marca imborrable en nuestras vidas. Siempre estarás presente. Tus hijos, Hernán y Adrián Le Pera; tus nueras, Lara y Lorena; y tus nietos, Jacques, Julia, Julián y Olivia. Rogamos una oración en su querida memoria.

✝ CARBALLO, Elvira, q.e.p.d. - Sus amigas del Ranelagh Golf Club despiden a la queridísima Elvira y acompañan a sus hijos y familia en este doloroso momento.

✝ CARBALLO, Elvira, q.e.p.d. - Cristina Vanasco y Nené Prassolo participan con profundo pesar el fallecimiento de su querida amiga Elvira y ruegan una oración en su memoria.

✝ CARBALLO, Elvira, q.e.p.d., falleció el 24-8-2026. - Su amiga Elsa Otamendi y sus hijos Alejandro y Silvina acompañan de corazón a Hernán, Adrián y familia en este momento tan doloroso. Un abrazo enorme.

Avisos fúnebres

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