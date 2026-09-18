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CARBONE, Alicia Inés,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CARBONE, Alicia Inés, (Alice), falleció el 17-9-2026. - Tus hijos, nietos y familia te despiden con inmenso amor y gratitud. ¡Hasta siempre Nonnina! Vero y Aldo, Silvina y Juan, Nacho y Silvina, Vicky y Cape, Gino, Valen, Fer, Agustín, Luciano, Franco y Lucio.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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