SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CARBONE, Alicia Inés, (Alice), falleció el 17-9-2026. - Tus hijos, nietos y familia te despiden con inmenso amor y gratitud. ¡Hasta siempre Nonnina! Vero y Aldo, Silvina y Juan, Nacho y Silvina, Vicky y Cape, Gino, Valen, Fer, Agustín, Luciano, Franco y Lucio.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa