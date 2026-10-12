SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CÁRDENAS, Alberto P., q.e.p.d., falleció el 10-10-2026. - Los socios activos y retirados y colaboradores de PwC Argentina participan su fallecimiento, acompañan a su familia en este doloroso momento y despiden a Alberto con mucho afecto.

✝ CARDENAS, Alberto P., q.e.p.d. - Excelente persona, muy querido y respetado. Tus amigos de los almuerzos de los martes te despedimos con tristeza y saludamos a tus hijos y nietos con mucho cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa