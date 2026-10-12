Los expertos en psicología coinciden: quienes tienen mente abierta gozan de mayor empatía e inteligencia

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Las personas inteligentes no son las que saben que tienen razón, sino que aprenden cómo equivocarse y destacan por su mente abierta
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Hay quienes tienen la posibilidad de ver el mundo de una manera nueva y no se niegan a eso ni ponen trabas para lograrlo, mientras que otros prefieren mantenerse en sus creencias y estilo de vida sin modificar nada. En la actualidad es cada vez más común encontrarse con personas que dejan en claro que están dispuestas a considerar otras perspectivas, nuevas experiencias y destacan por ser curiosas, empáticas y humildes respecto a sus conocimientos.
Frente a esto, la psicología analizó qué hay detrás de los hombres y mujeres que tienen mente abierta y los expertos coinciden en que gozan de mayor empatía e inteligencia, lo cual es fundamental para el crecimiento personal y el aprendizaje.
¿Qué dice la psicología de las personas que tienen mente abierta?
La psicología lo define como una disposición cognitiva y emocional para examinar nuevas ideas, evaluar evidencias contrarias a las creencias propias y aceptar perspectivas diferentes sin prejuicios. De esta manera, una persona de mente abierta actúa con curiosidad, flexibilidad y ganas de escuchar diferentes puntos de vista sin juzgar de inmediato.
Además, los expertos señalan que tienen un menor sesgo de confirmación porque gastan más energía cognitiva en cuestionar sus propias ideas en lugar de buscar únicamente información que valide lo que ya creen. Esto también les permite tener resiliencia para adaptarse a los cambios del entorno y un aprendizaje continuo porque ven los errores no como fracasos personales, sino como oportunidades legítimas de crecimiento intelectual.
Según destacan desde Psychology Today, la apertura a nuevas ideas puede predecir de manera confiable una alta capacidad cognitiva, ya que las personas inteligentes habitualmente buscan evidencia que desafíe, en lugar de confirmar, sus creencias, y estos cambios frecuentes de mentalidad pueden indicar un pensamiento más profundo.
¿Qué caracteriza a las personas que tienen mente abierta?
Los expertos en psicología señalan que estas personas tienen marcadas características:
- Flexibilidad cognitiva: son capaces de suspender temporalmente sus propias convicciones para escuchar y analizar argumentos ajenos de forma imparcial.
- Humildad intelectual: reconocen que su conocimiento es limitado y que pueden estar equivocados, lo que reduce el dogmatismo.
- Curiosidad y tolerancia a la ambigüedad: disfrutan aprendiendo y no sienten la necesidad imperiosa de tener una respuesta absoluta e inmediata ante situaciones complejas o desconocidas.
- Empatía: logran comprender el contexto emocional y mental de otras personas, facilitando una comunicación asertiva.
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