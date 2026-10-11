Mark Ruffalo compró más de 20 hectáreas en Nueva York para frenar el “fracking” y creó un santuario agrícola sostenible

El actor Mark Ruffalo consolidó su postura ambiental en el estado de Nueva York mediante la transformación de su propiedad familiar en Callicoon. Tras adquirir una antigua granja de más de 20 hectáreas en la región de las montañas Catskill, el protagonista de éxitos cinematográficos estableció un modelo de sostenibilidad frente a la expansión de la industria del gas. La decisión de convertir este terreno en un espacio ecológico, equipado con paneles solares y métodos de cultivo orgánico, surgió como respuesta directa a los intentos de las empresas gasíferas por explotar el yacimiento Marcellus Shale mediante la fracturación hidráulica, o “fracking”, a partir de 2008.

La controversia sobre el uso de químicos tóxicos en el subsuelo impulsó a Ruffalo a liderar una cruzada pública que trascendió su faceta actoral. Según reportó The New York Times, el actor vive en esta propiedad desde hace años, donde convive con su familia y mantiene un estricto control sobre la preservación del agua potable local. Ruffalo afirmó en diálogo con Earthjustice que su involucramiento ocurrió al observar la desolación en comunidades como Dimock, Pensilvania, donde el agua de los pozos resultó contaminada. “Vi que las agencias gubernamentales creadas para evitar esto actuaban con apatía o corrupción; sentí que era lo correcto alzar la voz”, sostuvo el actor en una entrevista con esa organización.

Mark Ruffalo lidera una cruzada pública ante el fracking que trascendió su faceta actoral The New York Times

El impacto de su activismo resultó decisivo para la prohibición estatal de esta técnica extractiva con agua en 2014, lograda tras años de presión política y movilización social. No obstante, la lucha persiste en la actualidad, ya que según informó City & State NY, legisladores y activistas presentaron un nuevo proyecto de ley en febrero de 2024 para cerrar una laguna legal que permitiría el uso de dióxido de carbono comprimido para extraer gas.

Ruffalo, quien participó en la rueda de prensa en Albany, calificó este método como “experimental y peligroso”, al considerar que la industria busca eludir la prohibición original mediante tácticas que amenazan nuevamente los recursos hídricos y la salud pública de la región de Southern Tier. La figura de Ruffalo genera reacciones diversas en la zona rural donde reside, donde mientras algunos vecinos reconocen su capacidad para visibilizar los riesgos ambientales, otros propietarios de tierras critican su postura.

En 2016, Ruffalo escribió una nota para Times Herald-Record que tituló “Las montañas Catskill son mi hogar” Times Herald-Record

Según The New York Times, ganaderos locales lo acusan de obstruir sus derechos de propiedad y de desconocer las necesidades económicas de las áreas deprimidas del estado. A pesar de estas tensiones, el actor mantuvo su compromiso y cofundó The Solutions Project en 2013, una organización que promueve la transición hacia energías 100% renovables mediante el respaldo a proyectos climáticos comunitarios.

Su labor incluye la participación activa en foros, audiencias públicas y la promoción de pines azules como símbolo de resistencia contra el fracking. Ruffalo reafirma que su prioridad es garantizar un entorno limpio para el crecimiento de sus tres hijos, sin importar los costos políticos o sociales que su activismo le genere frente a las corporaciones energéticas. El actor sostiene que la lucha por el aire y el agua limpia define su decencia como ser humano en un contexto de creciente escasez de recursos naturales.