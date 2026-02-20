SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CARDOSO CUNEO, Mercedes Catalina Edgar Bouchez de (Katie) q.e.p.d., falleció el 19-2-2026. - Sus hijos Mercedes, Jorge y Leonor, Guillermo, Javier, Silvia, María, Gastón y Vero, y Jimena; sus nietos Sofía, Maggie, Agustín, Santiago, Nacho, Bautista, Catalina, Juana, Joaquín, Martín y Mateo y bisnietos participan la partida de Katie a la casa del Señor y agradecen una oración por su eterno descanso. Responso hoy, a las 13.30, en el Parque Memorial.

