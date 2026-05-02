Octavos de final del Torneo Apertura 2026, en vivo: así se definen los clasificados a los playoffs

La primera etapa del Torneo Apertura 2026 se define este fin de semana. Ya hay nueve equipos clasificados a octavos de final: Estudiantes de La Plata, Boca, Vélez, Talleres, Lanús, Independiente Rivadavia, River, Argentinos Juniors y Rosario Central. A falta de esta fecha para que finalice la etapa regular, quedan siete cupos vacantes que se irán definiendo con el correr de los partidos. Las plazas se otorgan a los ocho primeros de cada grupo, que luego se cruzarán en llaves de eliminación directa. Los detalles de todos los partidos se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com.

En la zona A hay cinco clubes con el boleto en el bolsillo mientras se desarrolla la jornada número 9, que se postergó por el paro nacional de marzo y que por esa razón quedó como “la última”. Los clasificados son el Pincha (28 puntos), el xeneize y el Fortín (27), la T (25), y el Granate (23). Los tres cupos restantes, hasta el momento, estarían quedando en manos de San Lorenzo (22), Independiente (21) y Unión (20).

En la B, en tanto, la Lepra mendocina, de altísimo nivel en lo que va del 2026, tiene 33 puntos y se metió en octavos con tres fechas de anticipación, aún con un calendario más apretado por su participación en la Copa Libertadores, torneo en el que lidera el Grupo C con puntaje ideal. Los otros clasificados son el Millonario y el Bicho (29), y el Canalla (27). Belgrano y Gimnasia de La Plata (23), Barracas Central (22), y Huracán (21) se estarían apropiando de los cinco lugares restantes.

La ubicación en la que termine cada equipo es importante porque a partir de ello se definirá la localía en los cruces de octavos de final en adelante, a excepción de la final, que sería el 24 de mayo. En ese contexto, por ejemplo, los líderes de cada una de las zonas serán anfitriones en octavos, cuartos y semifinales, siempre que avancen en el cuadro.

Partidos de este sábado 2 de mayo

14: Barracas Central vs. Banfield (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Eduardo Lucero

14.30: Lanús vs. Deportivo Riestra (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Carlos Córdoba

16.15: Central Córdoba vs. Boca (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gastón Suárez

18.45: San Lorenzo vs. Independiente (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Diego Verlota

18.45: Unión vs. Talleres (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti

VAR: Facundo Tello

AVAR: Marcos Horticolou

21.15: Platense vs. Estudiantes (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Maximiliano Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni

VAR: Hector Paletta

AVAR: Lucas Comesaña

Así están los octavos de final del Torneo Apertura 2026

(1A) Estudiantes vs. Huracán (8B).

vs. Huracán (8B). (4B) Rosario Central vs. Lanús (5A).

vs. (5A). (2B) River vs. Independiente (7A).

vs. Independiente (7A). (3A) Vélez vs. Gimnasia de La Plata (6B).

vs. Gimnasia de La Plata (6B). (1B) Independiente Rivadavia vs. Unión (8A).

vs. Unión (8A). (4A) Talleres vs. Belgrano (5B).

vs. Belgrano (5B). (2A) Boca vs. Barracas Central (7B).

vs. Barracas Central (7B). (3B) Argentinos Juniors vs. San Lorenzo (6A).

*Los cruces son provisorios. En negrita, los equipos ya clasificados y sus posiciones mientras se disputa la fecha 9.

Independiente Rivadavia ya se aseguró el primer lugar del Grupo B del Torneo Apertura 2026 Instagram

En el Torneo Apertura 2026 los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos en cada grupo y, además, cada conjunto disputa un interzonal y un clásico. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzan a octavos de final y, desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón.

La temporada continuará en el segundo semestre, después del Mundial 2026, con el Torneo Clausura, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos se contarán en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2024, 2025 y 2026.