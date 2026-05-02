Octavos de final del Torneo Apertura 2026, en vivo: así se definen los clasificados a los playoffs
Nueve clubes ya se aseguraron un lugar en la primera instancia de eliminación directa; restan definirse los otros siete cupos vacantes
La primera etapa del Torneo Apertura 2026 se define este fin de semana. Ya hay nueve equipos clasificados a octavos de final: Estudiantes de La Plata, Boca, Vélez, Talleres, Lanús, Independiente Rivadavia, River, Argentinos Juniors y Rosario Central. A falta de esta fecha para que finalice la etapa regular, quedan siete cupos vacantes que se irán definiendo con el correr de los partidos. Las plazas se otorgan a los ocho primeros de cada grupo, que luego se cruzarán en llaves de eliminación directa. Los detalles de todos los partidos se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com.
En la zona A hay cinco clubes con el boleto en el bolsillo mientras se desarrolla la jornada número 9, que se postergó por el paro nacional de marzo y que por esa razón quedó como “la última”. Los clasificados son el Pincha (28 puntos), el xeneize y el Fortín (27), la T (25), y el Granate (23). Los tres cupos restantes, hasta el momento, estarían quedando en manos de San Lorenzo (22), Independiente (21) y Unión (20).
En la B, en tanto, la Lepra mendocina, de altísimo nivel en lo que va del 2026, tiene 33 puntos y se metió en octavos con tres fechas de anticipación, aún con un calendario más apretado por su participación en la Copa Libertadores, torneo en el que lidera el Grupo C con puntaje ideal. Los otros clasificados son el Millonario y el Bicho (29), y el Canalla (27). Belgrano y Gimnasia de La Plata (23), Barracas Central (22), y Huracán (21) se estarían apropiando de los cinco lugares restantes.
La ubicación en la que termine cada equipo es importante porque a partir de ello se definirá la localía en los cruces de octavos de final en adelante, a excepción de la final, que sería el 24 de mayo. En ese contexto, por ejemplo, los líderes de cada una de las zonas serán anfitriones en octavos, cuartos y semifinales, siempre que avancen en el cuadro.
Partidos de este sábado 2 de mayo
14: Barracas Central vs. Banfield (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Eduardo Lucero
14.30: Lanús vs. Deportivo Riestra (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Carla López
- Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Carlos Córdoba
16.15: Central Córdoba vs. Boca (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: José Castelli
- Cuarto árbitro: Nelson Sosa
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Gastón Suárez
18.45: San Lorenzo vs. Independiente (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Diego Verlota
18.45: Unión vs. Talleres (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
- Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti
- VAR: Facundo Tello
- AVAR: Marcos Horticolou
21.15: Platense vs. Estudiantes (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Maximiliano Ramírez
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
- Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
- VAR: Hector Paletta
- AVAR: Lucas Comesaña
Así están los octavos de final del Torneo Apertura 2026
- (1A) Estudiantes vs. Huracán (8B).
- (4B) Rosario Central vs. Lanús (5A).
- (2B) River vs. Independiente (7A).
- (3A) Vélez vs. Gimnasia de La Plata (6B).
- (1B) Independiente Rivadavia vs. Unión (8A).
- (4A) Talleres vs. Belgrano (5B).
- (2A) Boca vs. Barracas Central (7B).
- (3B) Argentinos Juniors vs. San Lorenzo (6A).
*Los cruces son provisorios. En negrita, los equipos ya clasificados y sus posiciones mientras se disputa la fecha 9.
En el Torneo Apertura 2026 los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos en cada grupo y, además, cada conjunto disputa un interzonal y un clásico. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzan a octavos de final y, desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón.
La temporada continuará en el segundo semestre, después del Mundial 2026, con el Torneo Clausura, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos se contarán en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2024, 2025 y 2026.
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