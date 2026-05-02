Marta Kostyuk venció a Mirra Andreeva y se coronó en el WTA 1000 de Madrid

Marta Kostyuk se proclamó por primera vez campeona de un torneo WTA 1000. La ucraniana, de 23 años, derrotó a la rusa Mirra Andreeva por 6-3 y 7-5 en 1 hora y 21 minutos y se coronó en el Mutua Madrid Open 2026, el tercer título de su carrera y el primero por encima del nivel 250. Lo hizo en medio de un carrusel de emociones, que incluyó tirarse sobre el polvo de ladrillos y romper en lágrimas y luego dar un salto mortal hacia atrás que hizo delirar al público. Como viene ocurriendo en el circuito a partir de que se desató la guerra entre Rusia y Ucrania, la campeona no saludó luego del partido a su rival.

Russia's Mirra Andreeva (R) claps on the podium after being defeated by Ukraine's Marta Kostyuk (L) during the 2026 WTA Tour Madrid Open tennis tournament final singles match at the Caja Magica in Madrid, on May 2, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP) OSCAR DEL POZO - AFP

La victoria coronó una semana dominante en España para Kostyuk, que partía como cabeza de serie n.º 26, pero derrotó a jugadoras de la talla de Jessica Pegula, Linda Noskova y Andreeva en su camino hacia el título. Esto le da dos títulos consecutivos en el circuito WTA Tour Driven by Mercedes-Benz por primera vez, tras su triunfo en Ruan hace unas semanas.

“Me parece increíble estar aquí ahora mismo”, declaró Kostyuk durante la ceremonia de entrega de trofeos. “Me ha llevado muchos años llegar hasta aquí, y la única palabra en la que pienso ahora mismo es constancia. Se trata de estar ahí cada día, por muy duro que sea, independientemente de si te encanta o te horroriza lo que haces. Y eso es algo que he sabido hacer muy bien durante el último año", dijo Kostyuk en su discurso de campeona.

Marta Kostyuk celebrates winning her 1st WTA 1000 title in Madrid by doing a BACKFLIP on court



AURA. pic.twitter.com/pg3fBIN1xC — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 2, 2026

Y continuó: “Estoy muy orgullosa de mí misma y de mi equipo. Muchísimas gracias, chicos, por estar ahí para mí. Creo que sólo nosotros sabemos por lo que hemos pasado y cuántas veces quise rendirme, pero ustedes me mantuvieron a flote y me obligaron a seguir adelante. Y por eso estoy aquí hoy”.

Este resultado le permitirán a Kostyuk escalar al puesto 15, el mejor de su carrera. Sólo cedió un set en su camino hacia el título. Ahora tiene un balance de 17-4 en lo que va de año, con tres de esas derrotas ante Aryna Sabalenka y Elena Rybakina. Lleva un balance de 11-0 en los partidos del cuadro principal de la WTA sobre polvo de ladrillo esta temporada y de 12-0 en total sobre esta superficie, incluida su victoria en la Copa Billie Jean King, lo que supone la mejor racha de victorias de su carrera.