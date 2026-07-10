CARLES, Roberto Marcelo
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CARLES, Roberto Marcelo, q.e.p.d. - Guillermo Cerviño te despide con mucho dolor y muy lindos recuerdos, Bobby. Aprendí mucho de vos y estaré siempre agradecido. Ahora descansá. Acompaño a Pucky, Margarita, Freddy y el resto de la familia.
✝ CARLES, Roberto Marcelo (Bobby). - Diego Mc Lean despide a Bobby y acompaña a Pucky e hijas en este triste momento.
✝ CARLÉS, Roberto Marcelo (Bobby) q.e.p.d. - Zsolt y Ania Agárdy lo despiden con mucha tristeza y acompañan con mucho afecto a Pucky, Josefina, Florencia, Pimpi, Ariane, Freddy, Marion y toda la familia Carlés en estos tristes momentos y ruegan oraciones en su memoria.
✝ CARLÉS, Roberto Marcelo, (Bobby), q.e.p.d. - Virginia Blaquier (a.) y Ángel Rossi abrazan con mucho cariño a Josefina, Pucky y familia y agradecen una oración en su memoria.
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