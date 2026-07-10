LA NACION

CARLÉS, Roberto,

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CARLÉS, Roberto, q.e.p.d. - Sus sobrinos Guerrico Carlés despiden a tío Bobby y acompañan a Pucky, Josefina, Margarita, Florencia y Arianne y sus hijos con mucho cariño.

CARLÉS, Roberto (Bobby). - Acompaño con inmenso cariño a mi prima Pucky e hijas en estos momentos de dolor. Yvonne Gibson de Perkins.

CARLÉS, Roberto M. (Bobby), q.e.p.d. - Su consuegro Edwin R. Harvey, sus hijos Edwin, Antonio y Maria, Julia y Alejandro, Carlos, Maria Victoria y Alejandro, nietos y bisnietos despiden con tristeza a Bobby y acompañan a Florencia y toda la familia con cariño.

CARLES, Roberto, q.e.p.d. - Inés y Jorge Born (as.) acompañan a toda la familia en estos tristes momentos.

CARLES, Roberto. - Teresa Osinalde de Bausili despide al querido Bobby y abraza a Pucky, Freddy, Marion y sus hijas con mucho cariño.

CARLES, Roberto (Bobby), q.e.p.d. - Thomas Gibson y sus hijos Miles, Sebastián y Hugh despiden a su querido amigo Bobby y acompañan a Pucky y sus hijas con mucho cariño.

CARLÉS, Roberto (Bobby). - Daniela Marcuzzi y Alejandro Saguier acompañan a Josefina y su familia con mucho cariño.

CARLÉS, Roberto, q.e.p.d. - Acompañamos a Josefina y sus hijos, Martín, Sophia y Celina con mucho cariño. Bill, Verónica y sus hijas Vero y Alexia Nutting.

CARLÉS, Roberto M. - Recuerdo con todo cariño al muy querido Bopy y acompaño a Pucky, Freddy y Marion en este triste momento. Charlie Etcheverrigaray.

CARLÉS, Roberto M., q.e.p.d. Charlie Blaquier y María Taquini de Blaquier; sus hijos Agustina y Bernie, María y Paddy, Carlos y Nati, Milagros y Maxi acompañan a Jose y a toda su familia con mucho cariño y oraciones.

CARLÉS, Roberto M. (Bobby), q.e.p.d. - Cristina Carlisle y Christie¨s Argentina despiden a Bobby con gran pena y acompañan a Pucky, Jose y toda la familia Carlés con mucho cariño.

CARLÉS, Roberto M. (Bobby), q.e.p.d. - Federico Braun y María Freixas acompañan a Pucky y a toda la familia Carlés con mucho cariño en este triste momento.

CARLÉS, Roberto M., q.e.p.d. - Andrés y Canela von Buch despiden a Bobby y acompañan con cariño a toda su familia.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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