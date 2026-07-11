LA NACION

CARLES, Roberto

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CARLES, Roberto (Bobby). - Su consuegra Mercedes Garat y sus hijos María Solari y Pablo Kocourek, Ariane Carles y Enrique Solari, Alejandrina Solari y Santiago Hollmann y nietos, felices de sentirnos familia con Pucky y sus hijas, rogamos a Dios para que lo tenga a su lado y siempre lo recordaremos.

CARLES, Roberto. - Elisalex acompaña con tristeza y lindos recuerdos a toda su familia.

CARLÉS, Roberto, q.e.p.d. - Acompañamos a Pucky, Freddy y Marion y toda la familia Carlés con mucho cariño en este triste momento. Lonny Rodríguez Jurado y Carlos Santamarina.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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