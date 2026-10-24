SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CARRIÇO, María Teresa, q.e.p.d. - Fue obstetra de la Clínica Trinidad Mitre y maestra jardinera del Jardín N.º 3 de Banfield. Dedicó su vida a cuidar, acompañar y educar. Con sus manos ayudó a traer al mundo a generaciones de niños y, luego, con su vocación y ternura, acompañó sus primeros pasos en la educación. Una vida dedicada a dar vida, enseñar y dejar huellas imborrables. Un beso al cielo, mamá. Con todo nuestro amor, tu hijo Agustín del Castillo junto a tus nietos Lautaro del Castillo y Amanda del Castillo.

Avisos fúnebres

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