1
CARRIÇO, María Teresa
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
CARRIÇO, María Teresa, q.e.p.d. - Fue obstetra de la Clínica Trinidad Mitre y maestra jardinera del Jardín N.º 3 de Banfield. Dedicó su vida a cuidar, acompañar y educar. Con sus manos ayudó a traer al mundo a generaciones de niños y, luego, con su vocación y ternura, acompañó sus primeros pasos en la educación. Una vida dedicada a dar vida, enseñar y dejar huellas imborrables. Un beso al cielo, mamá. Con todo nuestro amor, tu hijo Agustín del Castillo junto a tus nietos Lautaro del Castillo y Amanda del Castillo.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Asia Kate Dillon, quien brilló en John Wick, busca trabajo en gastronomía ante la falta de propuestas actorales
- 3
Una valija ensangrentada que fue encontrada en un contenedor de residuos llevó al hallazgo de una joven asesinada
- 4
Otro áspero debate en Brasil: Bolsonaro llamó “presidente nueve dedos” a Lula, que dijo que por Milei “se come carne de burro”