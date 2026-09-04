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CARRION, Juan Carlos
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CARRION, Juan Carlos, capitán de Ultramar, q.e.p.d., falleció el 3-9-2026. - El Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante participa el fallecimiento de su digno asociado, quien ocupo durante varios periodos el cargo de secretario de asuntos técnicos en la comisión directiva. Acompaña a su familia en el dolor y ruega una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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