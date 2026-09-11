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CASADO, Juan Carlos
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CASADO, Juan Carlos, comodoro (R). - Su mujer Margarita Lagos Mayer participa con dolor su fallecimiento.
✝ CASADO, Juan Carlos, comodoro (R), q.e.p.d., falleció el 10 de septiembre de 2026. - Sus hijos Cecilia, Eduardo, Mariana y Valeria, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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