SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CASADO, Juan Carlos, comodoro (R). - Su mujer Margarita Lagos Mayer participa con dolor su fallecimiento.

✝ CASADO, Juan Carlos, comodoro (R), q.e.p.d., falleció el 10 de septiembre de 2026. - Sus hijos Cecilia, Eduardo, Mariana y Valeria, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa