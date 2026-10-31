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CASET, Roberto Héctor
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CASET, Roberto Héctor, q.e.p.d. - Tu mujer Blanca Merbilhaa, tus hijos Dolores Caset, Juan Pedro Caset y Fernanda Trossero, y tus nietos Tobías y Agustín Caset te despiden con amor y ruegan una oración en tu memoria.
✝ CASET, Roberto Héctor, q.e.p.d. - Santa María De Lobos participa el profundo pesar por el fallecimiento de Roberto Caset, un gran colaborador de nuestro club y acompaña a su esposa e hijos en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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