SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CASET, Roberto Héctor, q.e.p.d. - Tu mujer Blanca Merbilhaa, tus hijos Dolores Caset, Juan Pedro Caset y Fernanda Trossero, y tus nietos Tobías y Agustín Caset te despiden con amor y ruegan una oración en tu memoria.

✝ CASET, Roberto Héctor, q.e.p.d. - Santa María De Lobos participa el profundo pesar por el fallecimiento de Roberto Caset, un gran colaborador de nuestro club y acompaña a su esposa e hijos en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa