SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CASET, Roberto. - Susana Rosselló de Caset y sus hijos Santiago, Gastón, Agustina y Mariano despiden a su tío Roberto con mucho cariño.

✝ CASET, Roberto, q.e.p.d. - Emilio Merbilhaa y Cristina Tobías, sus hijos Stephie y Federico Bunge, Damasia y Rodrigo Melnik y nietos acompañan a Blanca, Juampe y Loli en este triste momento.

✝ CASET, Roberto, q.e.p.d. - Elena Merbilhaa Martin y sus hijos Agustina y Felipe despiden con cariño a Roberto. Acompañamos a Blanca, Dolores y Juan Pedro en tan triste momento.

✝ CASET, Roberto. - Su y Juan Iturriaga acompañan a Blanca y familia y ruegan una oración en su memoria.

✝ CASET, Roberto, q.e.p.d. - Mariano Costa y sus hijos Mariano y Macarena acompañan a Blanca y familia y ruegan una oración en su memoria.

✝ CASET, Roberto, q.e.p.d. - La comisión directiva y personal de la Sociedad Rural de Lobos participan con dolor el fallecimiento de Roberto, expresidente y miembro de la comisión directiva y ruegan una oración en su memoria.

✝ CASET, Roberto. - Alicia Blanco Villegas, sus hijos y Julio Landívar participan con mucha tristeza su fallecimiento.

Avisos fúnebres

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