Saltar al contenido principal
LA NACION

CASET, Roberto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CASET, Roberto. - Susana Rosselló de Caset y sus hijos Santiago, Gastón, Agustina y Mariano despiden a su tío Roberto con mucho cariño.

CASET, Roberto, q.e.p.d. - Emilio Merbilhaa y Cristina Tobías, sus hijos Stephie y Federico Bunge, Damasia y Rodrigo Melnik y nietos acompañan a Blanca, Juampe y Loli en este triste momento.

CASET, Roberto, q.e.p.d. - Elena Merbilhaa Martin y sus hijos Agustina y Felipe despiden con cariño a Roberto. Acompañamos a Blanca, Dolores y Juan Pedro en tan triste momento.

CASET, Roberto. - Su y Juan Iturriaga acompañan a Blanca y familia y ruegan una oración en su memoria.

CASET, Roberto, q.e.p.d. - Mariano Costa y sus hijos Mariano y Macarena acompañan a Blanca y familia y ruegan una oración en su memoria.

CASET, Roberto, q.e.p.d. - La comisión directiva y personal de la Sociedad Rural de Lobos participan con dolor el fallecimiento de Roberto, expresidente y miembro de la comisión directiva y ruegan una oración en su memoria.

CASET, Roberto. - Alicia Blanco Villegas, sus hijos y Julio Landívar participan con mucha tristeza su fallecimiento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Rocío Oliva recordó a Diego Maradona a seis años de su muerte y en el día de su cumpleaños
    1

    Rocío Oliva recordó a Diego Maradona a seis años de su muerte y en el día de su cumpleaños: “Fue alguien muy especial”

  2. Una fiscalía especializada se involucró en reemplazo del fiscal Taiano y apeló el sobreseimiento de Milei
    2

    Caso LIBRA: una fiscalía especializada se involucró en reemplazo del fiscal Taiano y apeló el sobreseimiento de Milei

  3. El insólito choque de los ex compañeros Lawson y Verstappen en... ¡un entrenamiento!
    3

    Max Verstappen chocó con Liam Lawson en la segunda práctica de México y provocó una bandera roja

  4. Alpine tiene algo como para esperanzar a un Colapinto disconforme, y no es el 8º lugar de Gasly en los ensayos
    4

    Fórmula 1: Franco Colapinto probó para la carrera en los entrenamientos de Ciudad de México