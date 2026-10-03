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CASEY, Mariana,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CASEY, Mariana, q.e.p.d. - Su marido Martín; sus hijos Agustina y Marcelo, Victoria y Francisco, Lucía y Santiago, y Santiago; y sus nietos despedimos a nuestra querida Mariana y agradecemos las oraciones por su alma.
✝ CASEY, Mariana, q.e.p.d., falleció el 1-10-2026. – La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, CAEMe, participa su fallecimiento y acompaña con profundo pesar a su hermana Magdalena Casey y familia en estos momentos de dolor.
✝ CASEY, Mariana, q.e.p.d., falleció el 1-10-2026. - El personal de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, CAEMe, acompaña con especial cariño a su hermana Magdalena Casey y familia y participa su fallecimiento.
Aviso publicado en la edición impresa
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