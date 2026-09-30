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CASTELLANO, P. Gerardo,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CASTELLANO, P. Gerardo, (Archi), q.e.p.d., 25-9-2026. - La Asociación Católica Irlandesa lamenta profundamente su fallecimiento, agradece su entrega sacerdotal y acompaña a sus familiares y amigos, rogando una oración por su eterno descanso.

CASTELLANO, P. Gerardo, (Archi), q.e.p.d., 25-9-2026. - El Colegio Santa Brígida despide con mucha tristeza a Archi, su querido capellán, y acompaña en su dolor a familiares y amigos.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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