SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CASTELLENGO, Lilia Beatriz, 28-10-2026. - Los directores y el personal de Five Corporation S.A. acompañamos con profundo pesar a nuestro estimado directivo Guido Salinger Becker, ante el fallecimiento de su señora madre, haciéndole llegar nuestras más sinceras condolencias y expresándole nuestro afecto y acompañamiento en este doloroso momento, extensivos a toda su familia, Rosa Sarmiento e hijo Matías Salinger Becker.

Avisos fúnebres

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