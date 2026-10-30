Saltar al contenido principal
LA NACION

CASTELLENGO, Lilia Beatriz

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CASTELLENGO, Lilia Beatriz, 28-10-2026. - Los directores y el personal de Five Corporation S.A. acompañamos con profundo pesar a nuestro estimado directivo Guido Salinger Becker, ante el fallecimiento de su señora madre, haciéndole llegar nuestras más sinceras condolencias y expresándole nuestro afecto y acompañamiento en este doloroso momento, extensivos a toda su familia, Rosa Sarmiento e hijo Matías Salinger Becker.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Murió Juan Marcelo, figura de la música argentina y uno de los integrantes del exitoso dúo Juan y Juan
    1

    Murió Juan Marcelo, figura de la música argentina y uno de los integrantes del exitoso dúo Juan y Juan

  2. El distinguido actor clásico que representó como pocos en el arte lo mejor de dos mundos
    2

    Adiós a Patrick Stewart: el distinguido actor clásico que representó como pocos en el arte lo mejor de dos mundos

  3. Confirman la muerte de Agustín Randazzo, el argentino que era buscado tras el choque de trenes en España
    3

    Confirman que murió el argentino Agustín Randazzo en el accidente de trenes en España

  4. Ya se evacuaron 147.500 vacunos y búfalos de las zonas inundadas del Litoral
    4

    Informe oficial: ya se evacuaron 147.500 vacunos y búfalos de las zonas inundadas del Litoral