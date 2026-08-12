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CASTRO VIDELA, Ana H.,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CASTRO VIDELA de CORREA URQUIZA, Ana H., q.e.p.d. - Su hermana Alicia, sus hijos Pollo y Pía, Feli y sus nietas Pía, Guada, Trini y Jose la despiden con amor.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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