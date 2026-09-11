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CASTRO VIDELA, Margarita,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CASTRO VIDELA de FERREYRA, Margarita, q.e.p.d., murió en la paz de Dios el 10-9-2026. - Tus hermanos María M. y Jorge Huidobro juntos a nuestros hijos Mariano y Dolores, Ezequiel y Valeria, Agustín y todos los nietos pedimos a Dios que te tenga en la palma de sus manos junto al Colorado.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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