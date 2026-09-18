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LA NACION

CECCHI, Carlos M.

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CECCHI, Carlos M., Dr., q.e.p.d. - Su hija Griselda, su yerno Agustín y sus nietos Clara, Vito y Santino participan con mucha tristeza su partida y lo despiden con inmenso amor. Su recuerdo, sus enseñanzas y su ejemplo permanecerán por siempre en nuestros corazones.

CECCHI, Carlos, q.e.p.d. - Juan Pablo Maglier y familia rezan una oración en su memoria.

CECCHI, Carlos M., Dr., q.e.p.d. Martín Cabrales ruega oraciones en su querida memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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