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CECCHI, Carlos M.
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CECCHI, Carlos M., Dr., q.e.p.d. - Su hija Griselda, su yerno Agustín y sus nietos Clara, Vito y Santino participan con mucha tristeza su partida y lo despiden con inmenso amor. Su recuerdo, sus enseñanzas y su ejemplo permanecerán por siempre en nuestros corazones.
✝ CECCHI, Carlos, q.e.p.d. - Juan Pablo Maglier y familia rezan una oración en su memoria.
✝ CECCHI, Carlos M., Dr., q.e.p.d. Martín Cabrales ruega oraciones en su querida memoria.
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LA NACION
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