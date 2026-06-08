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CHAULET, Nelly,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CHAULET, Nelly, q.e.p.d. - El Sailing Group despide a Nelly, madre de Aristides Chaulet y María Marta Rodrigo, quien recientemente festejó sus 100 años. Los acompañan en este triste momento Alfredo Coló, Patricia y Norberto López Isnardi y Federico y María Inés Coló.

Avisos fúnebres
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