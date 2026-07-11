SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CHISMECHIAN, Luisa Toutlian de, q.e.p.d. - Sus hijos Rosita, Silvia, Danny, Alberto y Carlos, sus nueras, sus yernos y sus nietos participan su fallecimiento y la despiden con profundo dolor. Ruegan una oración en su memoria.

✝ CHISMECHIAN, Luisa Toutlian de, q.e.p.d. - Sergio y Rosita Arslanian y sus hijos Sergio (h.), Andrés y Laura (as.), Guillermo y María la despiden con enorme tristeza y mucho amor. Ruegan una oración en su memoria.

✝ CHISMECHIAN, Luisa Toutlian de, q.e.p.d. - Familia Dolzan Capriulo acompaña con mucho cariño a Rosita y familia.

Avisos fúnebres

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