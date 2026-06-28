SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CLARAMUNT, Ernesto. - Juan A. Bartolomé y Graciela Ruggero acompañan a Mercedes, Marisel, Daniel y toda la familia en este muy triste momento. Lo recordaremos con ese espíritu que tuvo para disfrutar todo, ser un gran amigo, siempre tratar de componer relaciones y nunca una crítica. Rogamos una oración en su memoria.

✝ CLARAMUNT, Ernesto, falleció el 27-6-2026. - Los socios del Club de Automóviles Sport despiden con profundo pesar la partida del querido amigo, consocio y expresidente del CAS. Acompañamos a toda su familia en este difícil momento y rogamos una oración en su memoria.

✝ CLARAMUNT, Ernesto. - Mónica y Ernesto Baldassare despiden a un gran amigo con todo cariño.

✝ CLARAMUNT, Ernesto. - Gastón Zilbergleijt y familia lamentan profundamente el fallecimiento de Ernesto y acompañan a Daniel y familia en este triste momento.

✝ CLARAMUNT, Ernesto. - El Jaguar Club Argentino participa el fallecimiento de su socio y excepcional amigo y acompaña a su Flia. en este doloroso momento.

✝ CLARAMUNT, Ernesto, 27 de junio de 2026. - Daniel e Isabel Charles y familia despiden a su querido amigo y acompañan a Mercedes Marisel, Daniel y familias en este triste momento con oraciones.

✝ CLARAMUNT, Ernesto. - Susy y Javier Vázquez Iglesias junto con su familia despiden a Ernesto y acompañan a los Claramunt con todo su cariño.

✝ CLARAMUNT, Ernesto, q.e.p.d. - Acompañamos a Mercedes, Marisel y Daniel en este muy triste momento, se nos fue un gran persona, lo vamos a extrañar mucho. Tus amigos de la mesa de los viernes rogamos una oración en tu memoria.

✝ CLARAMUNT, Ernesto, q.e.p.d. - Lo despedimos con inmensa tristeza y acompañamos a Mercedes con todo nuestro cariño, lo vamos a extrañar mucho. Rogamos una oración en su memoria. Las Magnificas.

✝ CLARAMUNT, Ernesto, q.e.p.d., falleció el 27-6-2026. - El Estudio Lisicki, Litvin & Abelovich participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares.

Avisos fúnebres

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