LA NACION

CLARAMUNT, Ernesto

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CLARAMUNT, Ernesto, q.e.p.d., falleció el 27-6-2026. - El Club de Automóviles Clásicos participa el fallecimiento de su socio y ruega una oración en su memoria.

CLARAMUNT, Ernesto. - Christine y Alec Daly y familia despiden a su gran amigo, agradecen los muchos buenos momentos compartidos y abrazan a todos los Claramunt.

CLARAMUNT, Ernesto. - Isabel y Ricardo Gortari despedimos con tristeza a nuestro querido amigo y acompañamos a Mercedes, Marisol, Daniel y familias.

CLARAMUNT, Ernesto. - Luis y Silvia Bameule y familia despiden con mucha tristeza a Ernesto y acompañan en su dolor a Mercedes, Dani y Marisel. Nos deja un gran amigo, pero sobre todo un señor. Lo extrañaremos.

CLARAMUNT, Ernesto, q.e.p.d. - El Club MG de Argentina acompaña a toda la familia Claramunt en este triste momento.

CLARAMUNT, Ernesto, q.e.p.d. - El consejo de Administración y el equipo del Banco de Alimentos Buenos Aires despiden con mucho cariño a Ernesto Claramunt. Acompañamos a su familia y agradecemos su compromiso y entrega incondicional a nuestra misión.

CLARAMUNT, Ernesto, q.e.p.d. - Manuel Eliçabe, Valeria Beruto y sus hijos Delfina, Clara e Hilario acompañan a Dany en este momento y ruegan una oración en su memoria. Ernesto te vamos a extrañar.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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