LA NACION

COBÉ DE SCHVARZSTEIN, Graciela

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

COBÉ de SCHVARZSTEIN, Graciela, Z.L. - IPESA Industria Gráfica lamenta profundamente su fallecimiento y acompaña a Ariel y a toda la familia en este doloroso momento, expresando sus más sinceras condolencias.

COBE de SCHVARZSTEIN, Graciela, Z.L. - Federico y Valeria Romano; sus hijos Nicolás y Lucila, Martín, Mia y su nieta Amelia despiden a Grace con mucho dolor y acompañan a Ariel y su familia en este triste momento.

Imágenes para fúnebres
Imágenes para fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Fabiola Yáñez habló del vínculo de Alberto Fernández con Viviana Canosa
    1

    Fabiola Yáñez habló del vínculo de Alberto Fernández con Viviana Canosa

  2. Licencia de conducir: la práctica ilegal que puede llevar a una causa penal y multa de $1.7 millones
    2

    Licencia de conducir: la práctica ilegal que puede llevar a una causa penal y multa de $1.7 millones

  3. Murieron las gemelas Kessler, estrellas del espectáculo europeo que marcaron la década del 60
    3

    Murieron a los 89 años las gemelas Kessler, estrellas del espectáculo europeo que marcaron la década del 60

  4. Shakira eligió a su telonera: quién es la artista argentina que abrirá sus tres shows en Vélez
    4

    Shakira ya eligió a su telonera: quién es la artista argentina que abrirá sus tres shows en Vélez

Cargando banners ...