SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ COBÉ de SCHVARZSTEIN, Graciela, Z.L. - IPESA Industria Gráfica lamenta profundamente su fallecimiento y acompaña a Ariel y a toda la familia en este doloroso momento, expresando sus más sinceras condolencias.

✡ COBE de SCHVARZSTEIN, Graciela, Z.L. - Federico y Valeria Romano; sus hijos Nicolás y Lucila, Martín, Mia y su nieta Amelia despiden a Grace con mucho dolor y acompañan a Ariel y su familia en este triste momento.

Aviso publicado en la edición impresa