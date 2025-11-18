SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ COBE de SCHVARZSTEIN, Graciela Noemi, falleció el 17-11-2025. - Asofar y su presidente Sebastián Ercolessi acompañan al Sr. Ariel Schvarzstein y a su familia y ruegan una oración en su memoria.

Imágenes para fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa