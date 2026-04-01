Descubren un truco casero para limpiar los faros del auto y dejarlos como nuevos

Una técnica simple, económica y con ingredientes de cocina se convirtió en tendencia en redes sociales y volvió a poner sobre la mesa un problema frecuente entre los propietarios de vehículos.

Con el paso del tiempo, la exposición al sol, la suciedad y el desgaste natural hacen que los faros de plástico pierdan transparencia, se vuelvan opacos y resten tanto estética como en capacidad de iluminación.

El método, que se viralizó especialmente en TikTok, propone un procedimiento directo: cortar una naranja por la mitad, apoyar su pulpa en bicarbonato de sodio y frotar la mezcla sobre el faro con movimientos circulares. Luego solo resta retirar los restos con un paño limpio. En los videos, el resultado es inmediato: el faro recupera brillo y claridad, al menos a simple vista.

La explicación detrás del fenómeno se encuentra en la química básica. Por un lado, el ácido cítrico de la naranja actúa como desengrasante natural, ayudando a remover suciedad adherida y residuos acumulados. Por el otro, el bicarbonato funciona como un abrasivo suave, capaz de eliminar la capa superficial opaca que se forma con el uso y la exposición solar.

Quienes replican el truco destacan dos puntos clave: el costo bajo y la facilidad de aplicación. A diferencia de los kits comerciales para restaurar faros —que incluyen lijas, pastas de pulido y selladores— este recurso apunta a una solución rápida y accesible, ideal para quienes buscan mejorar la apariencia del auto sin pasar por el taller ni gastar de más.

El procedimiento busca cortar una naranja por la mitad, apoyar su pulpa en bicarbonato de sodio y frotar la mezcla sobre el faro con movimientos circulares TikTok @normely2

Este tipo de limpieza no reemplaza una restauración profesional ni corrige daños profundos en el material. La opacidad de los faros suele estar asociada a la degradación del policarbonato por los rayos UV, un proceso que, en los tratamientos especializados, se resuelve lijando la superficie y aplicando protectores específicos. En el caso del truco casero, el efecto suele ser principalmente estético y temporal.

Aun así, bien aplicado y con cierta precaución —evitando ejercer demasiada presión o que la mezcla entre en contacto con la pintura— puede ser una alternativa válida para mejorar visibilidad y aspecto general.

El efecto suele ser principalmente estético y temporal TikTok @chrisfixit