COGO, María Carmen
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† COGO, María Carmen, falleció el 15-11-2025. - Acompañamos a Martín Otero en su dolor ante la pérdida de su querida madre. Familia Liberman.
