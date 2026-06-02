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COLLA, Pedro
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ COLLA, Pedro, falleció el 31-5-2026. - Te despiden con amor tus hijos Marisa, Pacho, Fernanda, Santiago, tus yernos, nuera y todos tus nietos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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