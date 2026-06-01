Un perro antidrogas se abalanzó sobre el bolsillo de un vicealmirante durante una ceremonia de la Armada en Chile

Un inusual episodio ocurrido durante una ceremonia oficial de la Armada de Chile se volvió viral en los últimos días luego de que un perro entrenado para la detección de drogas se abalanzara sobre un alto mando naval y le rompiera el bolsillo del pantalón frente a decenas de asistentes. Aunque el hecho ocurrió el 7 de mayo, las imágenes comenzaron a circular el viernes, lo que llevó a la institución a emitir una explicación pública.

Según informó el medio chileno BioBio, la situación se produjo durante la ceremonia de graduación del Segundo Curso de Formación de Binomios Caninos, realizada en la Escuela de Adiestramiento Canino del Servicio Nacional de Aduanas, en la región de Valparaíso. La actividad marcaba el cierre de una capacitación en la que cinco funcionarios de la Policía Marítima y cuatro perros de raza pastor belga malinois fueron entrenados para la detección de sustancias ilícitas como marihuana y cocaína.

Un perro antidrogas se abalanzó sobre el bolsillo de un vicealmirante durante una ceremonia en Chile

De acuerdo con las imágenes difundidas por medios locales, el incidente ocurrió cuando los oficiales y los animales se encontraban sobre el escenario participando del acto de graduación. En ese momento, uno de los canes se lanzó repentinamente sobre el vicealmirante Arturo Oxley, director general del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), y se aferró a uno de los bolsillos de su pantalón.

La secuencia fue difundida por T13 y posteriormente replicada por otros medios chilenos. En el video puede observarse cómo el perro mantiene la mordida sobre la prenda del oficial durante varios segundos, mientras su guía y otras personas intentan apartarlo. Finalmente, el animal fue retirado del lugar, aunque antes alcanzó a romper el bolsillo del uniforme del vicealmirante.

Uno de los perros se lanzó repentinamente sobre el vicealmirante Arturo Oxley, director general del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar)

La viralización de la filmación llevó a la Armada a pronunciarse oficialmente. El 29 de mayo, el Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Directemar difundió un comunicado en el que identificó al funcionario involucrado como el vicealmirante Oxley y explicó las circunstancias del episodio.

La institución sostuvo que el perro presentó una reacción espontánea asociada a “su edad, temperamento y nivel de activación”, y que se aferró al pantalón de la autoridad naval durante el desarrollo de la ceremonia.

En el mismo comunicado, la Armada aseguró que la situación fue controlada de manera inmediata por el guía del animal y remarcó que Oxley reaccionó con tranquilidad frente a lo ocurrido. Además, indicó que el vicealmirante no sufrió lesiones ni requirió atención médica, y que el único daño registrado fue una rasgadura en el uniforme, que pudo ser reparada para que continuara participando del cierre de la actividad.

La Armada señaló que el perro que protagonizó el incidente se encuentra en buenas condiciones y que fue sometido a un proceso de reentrenamiento Soledad Aznarez

Respecto del perro involucrado, la institución señaló que se encuentra en buenas condiciones y que fue sometido a un proceso de reentrenamiento bajo la supervisión del Departamento de Policía Marítima. Según la versión oficial, la medida busca reforzar su preparación luego del comportamiento registrado durante el acto.