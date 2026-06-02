La emotiva despedida de Exequiel Palacios con su familia antes de viajar con la selección argentina al Mundial

El futbolista Exequiel Palacios, convocado por Lionel Scaloni para disputar su segundo Mundial con la selección argentina, tuvo unas emotivas palabras de despedida con su círculo íntimo antes de partir hacia la ciudad de Kansas, donde concentrará la albiceleste. El jugador de Bayer Leverkusen se mostró contento por la citación, agradeció a sus familiares por el respaldo en distintos momentos de su carrera y anticipó cómo espera que le vaya.

“Saben, los que están acá, que son muy importantes para mí. Los quiero mucho. Estoy muy feliz de estar otra vez en el Mundial. Uno no cae hasta que está ahí, viviéndolo. Espero que salga todo bien y pueda tener un buen torneo. Ojalá que se me dé y pueda disfrutarlo con todos ustedes a la vuelta”, expresó el futbolista campeón del mundo en 2022 en un video que se viralizó en redes sociales.

En la grabación se lo ve al exjugador de River en medio de un emotivo brindis, sentado y con la atención de todos los presentes, dedica unas palabras de agradecimiento a su familia y, tras finalizar el discurso, todos levantaron sus copas y lo aplaudieron.

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El jugador de 27 años ya partió junto con la selección argentina rumbo a Kansas para los amistosos previos al inicio de la copa del mundo, ante Honduras e Islandia. Este domingo, Nicolás Otamendi compartió una foto en el avión que trasladó al plantel a Estados Unidos, en la que se lo ve a Palacios junto al defensor y Giovani Lo Celso, Cristian Romero, Nahuel Molina, Leandro Paredes y Thiago Almada.

Este mismo domingo por la noche, la selección argentina hizo su primer entrenamiento en territorio estadounidense. Fue una jornada de gimnasia, en la que Scaloni les exigió rendimiento físico. Por su parte, Lionel Messi dio señales que llevan calma sobre sus molestias físicas que iniciaron una semana atrás.

Palacios, en tanto, jugará su segunda copa del mundo. La anterior había sido en Qatar 2022, en la que el combinado albiceleste se consagró campeón tras ganarle en la final a Francia. En la competencia estuvo en tres de los siete partidos de la selección -en ninguno de titular- y disputó 47 minutos en total.

Exequiel Palacios se despidió de sus familiares en la previa del Mundial

El drama de Palacios y la medalla de campeón

En febrero de 2024, a poco más de un año del Mundial 2022, Yésica Frías, exesposa de Palacios, contó en sus redes sociales que vendió la medalla de campeón del mundo del futbolista -que al momento de la copa era su pareja- para recaudar dinero para terminar de pagar su casa, situada en la localidad bonaerense de Tigre. Además, indicó que comercializó una camiseta de la selección argentina.

“Me dijo que no lo iba a terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Y yo solo le estoy pidiendo lo que me corresponde que hicimos juntos, y que me firme el divorcio”, le reveló la mujer al programa Socios del Espectáculo, y marcó su intención de “subastar todo”.

El episodio tomó repercusión en redes sociales y, días más tarde, Frías salió a dar explicaciones y asegurar que no vendió la medalla de Palacios, sino una réplica, pero sí una camiseta. “Las cosas de él, las tiene él. Lo que yo tengo son regalos que me hizo a mí como la camiseta que vendí ayer con la dedicatoria de él. Mi intención es terminar de pagar el departamento y no tener un recuerdo de él. La vendí y no está mal", sostuvo.