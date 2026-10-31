1
COLMANO, Hugo Roberto
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ COLMANO, Hugo Roberto, q.e.p.d. - Nos queda un vacío inmenso, te vamos a extrañar.Abrazamos a tu familia y a los que siempre te acompañaron.Eduardo Bluhm, Edu, Martina y Santi.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Caso LIBRA: una fiscalía especializada se involucró en reemplazo del fiscal Taiano y apeló el sobreseimiento de Milei
- 3
Max Verstappen chocó con Liam Lawson en la segunda práctica de México y provocó una bandera roja
- 4
Fórmula 1: Franco Colapinto probó para la carrera en los entrenamientos de Ciudad de México