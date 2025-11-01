1
COLOMER, Carlos Alberto, Escribano
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† COLOMER, Carlos Alberto, escribano, q.e.p.d. - Tus nietos ruegan una oración en tu querida memoria y te agradecen por ser un gran abuelo.
