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CONDE DAMBSKI, Pablo Estanislao
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
CONDE DAMBSKI, Pablo Estanislao. - Te recordamos con mucho cariño y acompañamos a Alina y a su familia. El club.
✝ CONDE DAMBSKI, Pablo Estanislao, q.e.p.d. - Jorge O. Bühler Vidal y Deborah Rose y sus hijos Miguel Bühler Rose y Alejandro Bühler Rose extrañarán a un gran amigo, sus conversaciones y consejos.
Aviso publicado en la edición impresa
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