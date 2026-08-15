SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CONESA, Eduardo, q.e.p.d. - Sus amigos del Rotary Club de Buenos Aires: Ubaldo Aguirre, Aldo Álvarez, Roberto Allemand, Guillermo Ambrogi, Roberto Arana, Luis Bameule, Adalberto Z. Barbosa, Carlos Bastanchuri, Juan Carlos Becciú, Eduardo Becher, Josué Berman, Alberto Bieule, Gerardo Biritos, Miguel Blanco, Carlos Boyesen Mc Reddie, Enrique Braun Estrugamou, Diego Bunge, Martin Cabrales, Alfredo Campos, Rodolfo Canese Méndez, Esteban Carcavallo, Federico Carenzo, Eduardo Cartasso Naveyra, Miguel Cartasso Naveyra, Juan Manuel Casas, Juan Carlos Cassagne, Francisco Castex, Eduardo Cazap, Oscar Cecchi, Daniel Charles, Guillermo F. Combal, Gustavo Criscuolo, Luis Curutchet, Gustavo D'Agostino, Carlos D'Alessio, Eduardo D'Alessio, Augusto Darget, Felipe de la Balze, Julián de Diego, Félix Devoto, Nicolás Dubourg, Federico Eijo, Jorge R. Enríquez, Daniel Féraud, Norberto Frigerio, Adelmo Gabbi, Eduardo Gallardo, Fernando Garabato, Horacio García Igarza, Juan Gear, María Teresa González Fernández, Guillermo González Rosas, Jorge González Zuelgaray, Enzo Grillo, Juan José Guaresti (n.), Carlos Haehnel, Guillermo Hang, Elías Hurtado Hoyo, Diego Ibarbia, Juan Insua, Roland Koller, Federico Kralj, Jorge La Roza, Ricardo Lagorio, Juan E. Llamazares, Daniel Llambías, Marcelo Loprete, Pedro Lylyk, Alejandro Marchionna Faré, Alejandro Marolda, Miguel Maxwell, José Milei, Manuel Montesinos, Eduardo Moore, Carlos Morgan, Julio Naveyra, Juan Javier Negri, Miguel O'Farrell, Ernesto Orlando, Luis Ovsejevich, Jorge Patané, Luciano Pauls, Marcos Pejacsevich, Gustavo Piantoni, Roberto Planas, Héctor Pozo Gowland, Alfredo Rodríguez, Alejandra Rodríguez Galán, Fernando Romero Carranza, Héctor Rossi Camilión, Daniel Sabsay, Manuel Sacerdote, José Sanchis Muñoz, Eduardo A. Santamarina, Guillermo Saracco, José Siaba Serrate, Vicente Sola, Carlos Speroni, Ignacio Sztutwojner, Mariano de la Torre, León Turjanski, José Urtubey, Emilio Varela, Aldo Vizcaino y Steven Wainer participan con profundo pesar el fallecimiento de su apreciado consocio y ruegan una oración en su memoria.

✝ CONESA, Eduardo, q.e.p.d. - Ana María Pochat y sus hijas Valeria, Mariana y Micaela te despiden con muchísima tristeza y ruegan una oración en tu memoria.

✝ CONESA, Eduardo, q.e.p.d. - La Asociación Amigos del Regimiento de Granaderos a Caballo, su presidente Gonzalo Pereyra de Olazábal y su vicepresidente Francisco Grether Gianello despiden con gran pena a su querido amigo Eduardo y piden oraciones en su memoria.

✝ CONESA, Eduardo, q.e.p.d. - Jorge y Cecilia Ocantos Estrugamou lo despiden con gran tristeza y acompañan con todo cariño a Alicia.

Avisos fúnebres

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